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Palermo, incendio a Brancaccio: gli attimi di paura sui social

Palermo, incendio a Brancaccio: gli attimi di paura sui social

CronacaPalermo

Scoppiato all'ultimo piano di un palazzo. Domato dai vigli del fuoco. Nessun ferito
Paura ieri sera per un incendio a Brancaccio, a Palermo. A fuoco la cappa di un appartamento all'ultimo piano di un palazzo. Le fiamme si sono sprigionate immediatamente. Non ci sono stati feriti e intossicati ma per i residenti della zona sono stati momenti di terrore in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. Sui social sono circolati numerosi video di gente in fuga che ha postato il momento in cui è scoppiato l'incendio.

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