Incidente stradale sulla Santa Croce-Marina di Ragusa: prognosi riservata per 2 coniugi

Una coppia di anziani coniugi di santa Croce Camerina, entrambi in pensione, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa in seguito all'incidente verificatosi venerdì sera sulla strada provinciale 26 Santa Croce-Marina di Ragusa. I due coniugi viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che, per cause da accertare, sarebbe stata travolta da un'altra auto. L'urto, violentissimo, ha fatto cappottare la Punto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. A bordo di uno dei mezzi di soccorso, l'infermiere di turno, Raffaele Vispo che, in attesa dell'arrivo dei Vigili del fuoco, è riuscito ad estrarre dall'auto i due coniugi che sono stati trasportati in ospedale. Provvidenziale l'intervento dell'infermiere che ha agito con tempestività e in maniera professionale. I medici non hanno sciolto la prognosi sulle condizioni dei coniugi che hanno riportato numerosi traumi.

(FOTO FRANCO ASSENZA)