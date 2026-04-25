Calcio, il Modica saluta il campionato di Eccellenza a Mazzarrone. Poi ci sarà la sfida per la Supercoppa

Il Modica chiude il campionato di Eccellenza a Mazzarrone con l'obiettivo di salutare il torneo con una bella prestazione per fare dimenticare la inopinata sconfitta interna di sette giorni fa con il Palazzolo. Il Mazzarrone, da parte sua, è alla ricerca degli ultimi punti che significherebbero play off. Il Modica, dopo una intensa settimana di allenamenti, vuole preparare con il morale alto la finale della Supercoppa con il Licata, in programma sabato a Niscemi. Il Modica chiude con una promozione proprio a Mazzarrone come successe anni fa in occasione del salto in Eccellenza. Al ritorno a Modica ci sarà ancora una volta San Giorgio ad aspettare i campioni rossoblù, un rito che ormai è visto di buon auspicio in tutta la città che si unisce come comunità, portando in alto le proprie eccellenze.

Ecco l'elenco dei convocati per la gara di Domenica a Mazzarrone alle 16:30:

Portieri: Romano, Truppo.

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno