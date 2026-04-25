Marzamemi, va a fuoco una barca da diporto: salve le due persone a bordo

Nella mattinata di oggi, è pervenuta, alla sala operativa della Guardia Costiera di Siracusa, da parte diversi avventori del litorale la richiesta di soccorso per un’imbarcazione in fiamme al largo della costa di contrada San Lorenzo (Noto). Immediatamente veniva dirottata sul posto la motovedetta della Guardia di Finanza V854, già in navigazione nella zona, mentre raggiungeva il punto del sinistro marittimo la motovedetta Guardia Costiera CP 763. Le due persone a bordo dell’imbarcazione in fiamme, due cittadini di Avola, venivano prontamente tratte in salvo e quindi soccorse tramite un natante condotto dal titolare di un circolo nautico di Marzamemi. Le persone salvate, una volta portate a terra, sono state assistite da personale sanitario del 118 già presente in banchina e accompagnate per accertamenti presso il pronto soccorso del nosocomio di Avola. L’imbarcazione, quasi totalmente avvolta dalle fiamme, è affondata.