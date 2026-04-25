Melilli, la banda del bancomat fa saltare con l'esplosivo l'Atm della Banca Agricola

La banda del bancomat ha colpito ancora nella notte di venerdì. A Melilli è stata presa di mira la filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia. E' stato fatto saltare, con un ordigno rudimentale, lo sportello bancomat situato all’ingresso della sede di via Iblea.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il colpo sarebbe stato messo a segno intorno all’una di notte. I responsabili, dopo aver collocato e fatto esplodere una bomba carta, sono riusciti ad asportare l’intero dispositivo ATM, per poi dileguarsi rapidamente a bordo di un mezzo, facendo perdere le proprie tracce.

L’esplosione ha provocato danni significativi non solo alla filiale bancaria, ma anche alle strutture circostanti. La deflagrazione, infatti, ha mandato in frantumi diverse vetrate degli edifici vicini, generando momenti di forte allarme tra i residenti della zona, svegliati dal boato nel cuore della notte.

Immediato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Augusta, che hanno raggiunto il luogo del colpo per effettuare i primi rilievi e avviare le indagini. Fondamentale sarà l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nell’area.

"In relazione all’evento criminoso che ha interessato nelle prime ore della giornata la filiale BAPS di Melilli, sita in Via Iblea 20, con l’utilizzo di esplosivo che ha causato il divellimento del vetro blindato e dello sportello automatico, la Banca informa la clientela e la comunità locale di essersi immediatamente adoperata con il massimo impegno per garantire la tempestiva ripresa dei servizi e il rapido ripristino della piena operatività. Nonostante l’accaduto, BAPS ha già attivato tutte le misure necessarie per minimizzare i disagi: la filiale sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 27 aprile, con i consueti orari di sportello, per garantire l’assistenza e le operazioni alla clientela. Si segnala che, a causa dei danni subiti, lo sportello ATM resterà temporaneamente fuori servizio. Il ripristino del prelievo avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i necessari tempi tecnici di sostituzione dell’apparecchiatura e di ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza".