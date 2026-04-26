Il Fasano passa a Siracusa, l'Albatro dice addio al sogno play-off

La Junior Fasano espugna Siracusa estromettendo la Teamnetwork Albatro dai play off. Il Fasano approfitta del mezzo passo falso interno del Conversano e centra l’ultima posizione utile per giocare le semifinali scudetto. Siracusani con troppi infortunati e reduci da tre sconfitte consecutive. In campo va l’orgoglio di chiudere una stagione, già storica con la vittoria della Coppa Italia, con un altro obiettivo. Spirito che non basta però ad arginare il gioco di Marrochi e compagni arrivati in Sicilia con l’intento di centrare il sogno. Primo tempo condotto sempre in avanti dagli ospiti. I siracusani non riescono a schiudere la difesa fasanese concedendo troppi spazi ai tiratori pugliesi. Nel secondo tempo la reazione che illude i tifosi di casa. Prima il pareggio ottenuto da Guggino dopo 10 minuti, quindi il sorpasso (20 a 19) nove minuti dopo. Un break che riesce a dare nuova carica agli uomini di Fovio. Tra i siracusani piove sul bagnato e alla lunga lista di infortunati si aggiungono Mamdouh, Zungri e Marino. Poi l’epilogo con il Fasano al centro del campo in attesa del risultato di Conversano. Quindi l’urlo liberatorio e il pensiero alla semifinale. Per i siracusani finisce qui con l’applauso dei tantissimi tifosi che hanno ringraziato la squadra che ha riportato un trofeo importante a Siracusa dopo decenni.

TEAMNETWORK ALBATRO – JUNIOR FASANO 24-26 (11-15) Teamnetwork Albatro: Riahi, Nuno Santos 2, Marino 1, D’Alberti, Sciorsci 2, Angiolini, Zungri, Soma, Baptista 2, Vinci 1, Hermones, Coutinho, Mamdouh 8, Guggino 8, Giuffrida, Sortino. All. Mateo Garralda Junior Fasano: Rossa, Guarini, Corcione, Boggia 2, Leban, D. Somma 1, Dello Vicario 1, Capozzoli 2, G. Somma 2, Marrochi 6, Beorlegui 2, Codina Vivanco 10. All. Vito Fovio Arbitri: Andrea Alejandra Pepe e Simona Raluca Stancu

(Vito Marino in azione - foto Salvo Barbagallo)