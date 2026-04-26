Treviso, bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba: è in pericolo di vita

Dramma a Loria: la piccola schiacciata dal trattorino guidato dal padre durante una manovra in giardino. Elitrasportata d'urgenza a Padova

Una giornata tranquilla si è trasformata in tragedia. A Loria, in provincia di Treviso, una bambina di soli 18 mesi sta lottando tra la vita e la morte dopo un gravissimo incidente domestico. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, la piccola si trovava nel giardino di casa con la madre quando, intorno alle 18 del 25 aprile, è stata investita accidentalmente dal padre, un trentenne impegnato a tagliare l'erba con un trattorino tosaerba.

L'incidente sarebbe avvenuto durante una manovra del genitore. Dai primi accertamenti medici, le lesioni riportate dalla bambina non sarebbero state causate dalle lame rotanti dell'attrezzo, ma dallo schiacciamento dovuto a una delle ruote del pesante mezzo agricolo.

Le condizioni della piccola sono apparse immediatamente critiche ai genitori, che l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Castelfranco Veneto.

Data la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto l'immediato trasferimento in elicottero presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, centro d'eccellenza per la terapia intensiva pediatrica. La bambina, elitrasportata insieme alla, è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i militari delle stazioni di Loria e Castelfranco Veneto, che stanno analizzando l'area del giardino e il mezzo meccanico per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.