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Siracusa, una settimana all'insegna dello sport all'istituto "Archimede"
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Siracusa, una settimana all'insegna dello sport all'istituto "Archimede"

Siracusa, una settimana all'insegna dello sport all'istituto "Archimede"

CulturaSiracusa

Lo sport è diventato protagonista al XIII Istituto comprensivo "Archimede" di Siracusa, con la Settimana dello sport, che ha fatto vivere ai bambini della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo grado delle giornate all'insegna della festa, della pratica sportiva e del movimento. Una festa che è stata anche l'occasione per lanciare il progetto "Tutte a canestro", promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro per favorire la crescita del basket femminile e che proseguirà anche nel corso del prossimo anno scolastico coinvolgendo le ragazze dell'Istituto Archimede. Con la collaborazione dell'Asd Siracusa Basket, i bambini della Scuola dell'Infanzia, guidati dagli istruttori della società sportiva e dalle insegnanti, hanno vissuto una giornata all'insegna del divertimento, del movimento e della scoperta dell'attività sportiva nella palestra del plesso di via Carlo Forlanini. Sono stati impegnati invece all'interno della palestra Akradina "Pino Corso", i bambini della Scuola Primaria, che sempre sotto la guida degli istruttori della Siracusa Basket e delle insegnanti, hanno affrontato delle sfide di mini-basket. Anche nella palestra del plesso di via Caduti di Nassiriya è stato dato spazio allo sport con un torneo di pallamano con gli alunni delle classi quarte e quinte. La Settimana dello Sport proseguirà con i tornei che vedranno impegnati gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado e con la partecipazione dei ragazzi finalisti alla fase regionale dei Giochi della Gioventù di atletica leggera a Palermo.

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