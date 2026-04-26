ou
ULTIME NOTIZIE

Ennesimo raid vandalico nella sede dell’Atletico Siracusa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Catania, controlli della Polizia: sequestrati oltre 200 grammi di stupefacenti

Catania, controlli della Polizia: sequestrati oltre 200 grammi di stupefacenti

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha effettuato un’articolata attività antidroga nel quartiere di San Giovanni Galermo e nella zona di Trappeto, nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Catania.
L’attività è stata coordinata dai poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, coadiuvati dalla squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.
L’attenzione si è concentrata, in particolar modo, in via Capo Passero dove, in più occasioni, in passato, i poliziotti hanno scoperto piazze di spaccio, fermato singoli casi di cessione di droga e arrestato numerosi pusher, organizzati sia con consegne a domicilio ai loro clienti, sia all’interno di veri e propri “fortini” dotati di sofisticati sistemi di videosorveglianza.
Durante le verifiche, i poliziotti del Commissariato hanno notato due ragazzi sospetti, di 22 e 23 anni, entrambi con il volto parzialmente travisato, mentre richiamavano l’attenzione degli automobilisti in transito. I poliziotti, in borghese, si sono mescolati tra le auto in transito, in modo da arrivare a pochi metri dai due spacciatori i quali, dopo aver compreso di essere stati scoperti, hanno cercato di fuggire, rifugiandosi nella palazzina alle loro spalle. Il tentativo, però, non è andato a buon fine, dal momento che i poliziotti li hanno fermati e bloccati, per poi perquisirli. In tasca al 22enne è stata trovata una busta di plastica con 52 dosi di cocaina e 140 euro in contanti, mentre nella felpa del 23enne, residente a Trecastagni, è stata trovata un’altra busta con 34 dosi di marijuana e circa 100 euro in contanti. Entrambi incensurati, ciascuno di essi aveva a disposizione anche una radio ricetrasmittente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.
Vista l’assenza di precedenti a loro carico, i due ragazzi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole fino a condanna definitiva.
Gli accertamenti dei poliziotti del Commissariato Nesima e della squadra cinofili sono proseguiti nelle aree comuni e nelle pertinenze di alcune palazzine del complesso di edilizia popolare di via Capo Passero, dove sono state trovate diverse buste con circa 600 grammi di sostanze stupefacenti. In particolare, a ridosso dei portoni d’ingresso, negli androni delle palazzine, sotto i portici e tra le siepi condominiali sono stati recuperati 100 grammi di cocaina e 500 grammi di marijuana. Inoltre, nelle aiuole antistanti ad una delle palazzine, sotto uno strato di terriccio, è stata rinvenuta una busta in plastica con 7 munizioni cal. 7.65.
La droga e le munizioni sono state sequestrate a carico di ignoti e destinate alle consuete analisi di laboratorio.
Ulteriori attività antidroga della Polizia di Stato sono già in programma, nei prossimi giorni, non soltanto a San Giovanni Galermo ma anche in altri quartieri della città.

Potrebbero Interessarti