Ennesimo raid vandalico nella sede dell’Atletico Siracusa

Fogli e carpette per terra, armadietti rovesciati e tanto disordine. I vandali colpiscono ancora nella “casa” dell’Atletico Siracusa. Nuova incursione, la quarta in pochi giorni, al camposcuola “Pippo Di Natale”. A essere presa ancora di mira la sede della società calcistica aretusea che, proprio una settimana fa, ha festeggiato la promozione in Prima Categoria grazie alla vittoria nella finale playoff di Viagrande contro l’Atletico Catania. Il presidente Enrico Abbruzzo non usa mezzi per descrivere il suo stato d’animo. “Sono schifato – dice parlando a nome di tutti i dirigenti – Purtroppo è successo ancora. Hanno divelto la finestra del prefabbricato, introducendosi indisturbatamente all’interno del locale alla ricerca di denaro Non hanno trovato nulla, a parte oggetti di poco valore, che hanno portato via. Pur non avendo creato danni economici consistenti, di certo quest’ennesimo atto teppistico ci lascia molto amareggiati. Hanno messo a soqquadro l’ufficio e la loro rabbia si è abbattuta anche su una Coppa e delle targhe. La macchina erogatrice di merendine e bevande è stata risparmiata probabilmente perché vuota. L’avevamo lasciato così proprio perché la struttura non è per nulla sicura”.

E’ una situazione che sta diventando sempre più insostenibile per il club aretuseo, che chiede maggiore tutela alle Istituzioni. “Auspichiamo che, dopo questo ennesimo raid che ha coinvolto anche altri uffici del camposcuola – conclude il presidente Abbruzzo – il Comune prenda dei provvedimenti. Se non si riescono a prevenire queste azioni, allora occorrerebbe almeno installare un sistema di videosorveglianza e, credo, anche di vigilanza costante. Si faccia qualcosa, si agisca ora perché così non si può andare avanti”.