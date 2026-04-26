Ragusa, scarico illecito di acque reflue: denunciato imprenditore agricolo

I Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla, coadiuvati dal personale del Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale e dall’ A.R.P.A., hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un imprenditore agricolo ragusano per il reato di scarico illecito di acque reflue come previsto dal Testo Unico Ambientale.

Un mirato servizio per la prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente svolto in un’azienda dedita alla produzione di latticini in contrada San Giacomo, condotto dai militari dell’Arma iblea e da personale specializzato mediante due sopralluoghi finalizzati al campionamento e all’analisi delle acque di un ruscello sito a valle dell’azienda, ha fatto emergere la massiccia presenza di sostanze inquinanti e del batterio Escheriachia Coli.

E’ stato accertato lo scarico al suolo di acque reflue provenienti dalla vasca Imhoff e dalle sale della lavorazione casearia, senza alcun tipo di autorizzazione. L’esito degli esami di laboratorio ha attestato una presenza del batterio superiore a 260.000 UFC/100ml, a fronte di un valore consentito dalla legge di 5.000. Il titolare dell’azienda, un 59enne ragusano, è stato pertanto deferito all’ A.G. iblea, alla quale è stato richiesto il sequestro preventivo del corpo inquinante.