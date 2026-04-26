Portopalo, vasto incendio in un deposito di materiale per la marineria locale

Un incendio, sviluppatosi in contrada Porto per cause da stabilire, ha distrutto materiale sistemato in un deposito di attrezzature utilizzate dalla marineria di Portopalo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Noto e personale della Protezione civile locale. Ancora da quantificare i danni. Non si registrano feriti. Indagini in corso per stabilire le cause del rogo ed eventuali responsabilità.