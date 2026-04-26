Vittoria, atto vandalico ai danni della sede cittadina di Fratelli d'Italia: indagini

Atto vandalico a Vittoria ai danni della sede cittadina di Fratelli d’Italia. Ignoti hanno imbrattato i muri esterni con scritte di matrice anarchica, lasciando sul posto anche un volantino dal contenuto minatorio. L’episodio ha destato immediato allarme tra gli iscritti e i dirigenti del partito, che hanno allertato le autorità. La sede colpita è anche il punto di riferimento politico del senatore Salvo Sallemi, componente delle Commissioni nazionali Giustizia e Antimafia. Sul luogo del raid sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito. Dalla segreteria del partito una ferma condanna del gesto, definito un attacco non solo a una sigla politica, ma ai principi stessi della convivenza civile: un atto vile che non fermerà il nostro lavoro sul territorio. Il confronto politico deve avvenire sempre entro i confini della legalità e del rispetto reciproco, lontano da ogni forma di violenza o intimidazione.

(Foto Franco Assenza)