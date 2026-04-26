Calcio, serie C. Verdetto amaro per Siracusa, Trapani e Foggia: retrocedono in serie D

Trapani, Siracusa e Foggia lasciano il campionato di serie C, girone C. Con la mancata disputa dei play out, il verdetto è stato implacabile. Una giornata che resterà amara nella memoria dei siracusani. Al Provinciale di Trapani il Siracusa ha gettato l’ultima possibilità di salvezza in una partita segnata da alti e bassi, episodi decisivi e nervosismo che hanno inciso sull’esito finale. L’avvio promettente con il colpo di testa di Di Paolo su traversone di Valente aveva acceso le speranze, e il rosso rimediato da Cozzoli dopo un intervento scomposto su Marafini sembrava poter mettere in discesa il match per la squadra di Turati. Nonostante alcune opportunità — le iniziative di Candiano, le chance di Cancellieri e Di Paolo (nella foto) e la grinta fino alla fine — il Siracusa non è riuscito a gestire la superiorità numerica dell’avversario né a trovare la precisione necessaria nei momenti chiave.

Lo scorso anno di questi tempi, si celebrava una promozione in C e tanti meriti all'attuale proprietario, a distanza di un anno però si recrimina perché con una gestione societaria diversa, questo Siracusa si sarebbe salvato probabilmente senza play out.