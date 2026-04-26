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Calcio, Prima categoria. Comiso sconfitto dal San Gregorio (1 a 4) nella finalissima play off, svanisce il sogno promozione

Calcio, Prima categoria. Comiso sconfitto dal San Gregorio (1 a 4) nella finalissima play off, svanisce il sogno promozione

SportCataniaRagusa

Si infrange a Canicattini Bagni il sogno Promozione del Comiso. La squadra del presidente Gaetano Tomasello ha affrontato nella finalissima play off il San Gregorio di Catania. La gara è stata disputata sul campo di Canicattini Bagni.
Il Comiso ha subito fin dalle prime battute il gioco del San Gregorio. La squadra etnea è andata in gol al 15’ con Valenti: ma si tratta probabilmente di un autogol perché la palla è stata deviata da Bubakar. La gara si è subito messa in salita per i verdarancio: la squadra ha cercato di risalire la china, ma proprio nel momento di maggiore pressione offensiva ha subito altri due gol, realizzati sempre da Valenti al 39’ e al 46’ del primo tempo. Al 38’ Arcidiacono commette un fallo pesante a centrocampo, punito dall’arbitro con il cartellino rosso. Il Comiso resta in dieci e sugli sviluppi del calcio di punizione il San Gregorio va ancora a segno, sugli sviluppi del calcio di punizione. La palla era stata respinta dal portiere verdarancio, ma sulla ribattuta l’esperto Valenti non ha fallito l’occasione. Si va al riposo sul 3-0, con il risultato già compromesso: nel secondo tempo il Comiso accorcia le distanze al 50’ su calcio di rigore con Rimmaudo. Prima della conclusione della gara, a tempo scaduto, il San Gregorio segna ancora con Geraci.
Resta l’amaro in bocca perché il Comiso avrebbe potuto ottenere qualcosa in più: una gara stregata, una gara dove il Comiso non è riuscito a esprimere tutte le potenzialità del suo gioco.
Sarà il San Gregorio a disputare il prossimo anno il campionato di Promozione. Il Comiso ripartirà dalla Prima Categoria.
“È stata una partita difficile e sfortunata – commenta il presidente Gaetano Tomasello – purtroppo la gara si è messa subito in salita per noi. La squadra ha sentito la tensione e i giocatori non sono riusciti a giocare come in altre occasione e a esprimersi al massimo delle loro potenzialità. Il San Gregorio ha segnato un primo gol; il secondo gol è stato frutto di un errore arbitrale, che non ha visto un fallo degli avversari a centrocampo e questo ha permesso al San Gregorio di prendere palla e andare a rete. Nonostante questa gara sfortunata, il Comiso ha dimostrato di essere una buona squadra. Io ringrazio i miei giocatori che hanno disputato un grande campionato. Ripartiamo dalla Prima Categoria, con la consapevolezza dei nostri mezzi e delle nostre potenzialità. Il Comiso è una squadra. Ci riproveremo il prossimo anno”.

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