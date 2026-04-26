Calcio, il Modica chiude con una sconfitta a Mazzarrone. Ora possibilità di riscatto con la Supercoppa

Il Modica chiude la stagione con una sconfitta per 2-1 sul campo del Mazzarrone che con questo risultato si è assicurato il passaggio ai Playoff. La gara ha visto la formazione modicana ha visto la formazione modicana iniziare in controllo ma non è riuscita a portarsi in vantaggio con un paio di azioni di Savasta, al 30’ sono gli ospiti a siglare la prima rete del match con un contropiede finalizzato da Torres. Al 40’ una grande azione porta Cappello solo davanti alla porta, il suo tiro si infrange sul portiere. Questa grande occasione è il preludio al gol di Bonanno che su punizione non sbaglia. La ripresa inizia ancora con una buona punizione di Bonanno che viene parata dall’estremo difensore. Al 10’ arriva il secondo vantaggio di Papaserio dopo una serie di batti e ribatti che ha portato l’attaccante a battere Romano. Due sconfitte consecutive per il Modica (con Palazzolo in casa e con il Mazzarrone) lasciano l'amaro in bocca se si pensa allo splendido campionato concluso con la promozione in serie D. Ora c'è la partita di sabato, sul campo neutro di Niscemi, con il Licata per la Supercoppa di Eccellenza. Per i rossoblù modicani l'occasione per fare dimenticare ai tifosi e alla società le ultime sconfitte, indolori ma sicuramente inopinate.