Un 14enne trovato in strada a Milano ferito da colpi d'arma da taglio

Sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti i carabinieri

Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d'arma da taglio in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano. Il fatto è accaduto nella serata di ieri. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 , sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di capire l'ambito in cui è accaduto il ferimento.