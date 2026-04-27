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Castiglione di Sicilia, trovato il cadavere di un uomo con ferite da taglio

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Un 14enne trovato in strada a Milano ferito da colpi d'arma da taglio

Un 14enne trovato in strada a Milano ferito da colpi d'arma da taglio

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Sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti i carabinieri

Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d'arma da taglio in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano. Il fatto è accaduto nella serata di ieri. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 , sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di capire l'ambito in cui è accaduto il ferimento.

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