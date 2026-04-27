Mafia: colpo al clan Sanfilippo. Sequestrati beni per oltre un milione di euro

Beni per un valore di oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Caltanissetta a due cittadini di Mazzarino, ritenuti appartenenti al clan Sanfilippo, organico alla Stidda mazzarinese. Il provvedimento, emesso dal Tribunale nisseno, ha riguardato 3 imprese, 2 unità immobiliari, 59 terreni, 13 veicoli oltre a macchine agricole e disponibilità finanziarie.

L'attività investigativa è stata avviata su input della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, a seguito dell'operazione 'Chimera', effettuata dal reparto Territoriale dei carabinieri di Gela, da cui è emerso il ruolo dei due cittadini mazzarinesi, rispettivamente reggente e partecipe della Stidda, condannati con sentenza definitiva per reati connessi ad attività mafiose. Gli accertamenti effettuati dai finanzieri del Gruppo di Gela hanno consentito di ricostruire il profilo patrimoniale dei due e dei relativi nuclei familiari, individuando beni e disponibilità, direttamente o indirettamente riconducili ai due, "non compatibili con le fonti reddituali lecite prodotte e come tali indiziari di una chiara sproporzione tra le ricchezze concretamente accumulate e le fonti reddituali formalmente a disposizione". Per la ricostruzione degli asset patrimoniali, i finanzieri si sono avvalsi di evoluti strumenti informatici e di analisi, come l'applicativo ‘’Molecola'', strumento che garantisce una gestione organica, tracciabile e centralizzata dei dati.