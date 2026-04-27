Giallo a Castiglione di Sicilia, trovato cadavere di un uomo con ferite da taglio

Indagano i carabinieri sulla morte di Giuseppe Florio. Il corpo era avvolto in lenzuola e sacchi di plastica. La sua auto in fiamme.

Giallo a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, nel Catanese. Un cadavere è stato rinvenuto nella tarda mattinata di domenica in una zona di campagna, nei pressi della strada provinciale 81. Un passante avrebbe notato il corpo, allertando il 112. La vittima è Giuseppe Florio, 66enne incensurato, originario di Trappitello. Lo riporta La Sicilia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Randazzo, con la Sezione Investigazioni Scientifiche e il Nucleo Radiomobile, che indagano sull'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il corpo presenterebbe diverse ferite forse provocate da un’arma da taglio al volto e all’addome e sarebbe stato trovato avvolto in lenzuola e sacchi di plastica. A poca distanza è stata anche rinvenuta l'auto dell'uomo, data alle fiamme.