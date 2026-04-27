Volley Modica Nextgen: in serie C il cammino play off dei biancoazzurri si ferma a Gibellina

Volley Gibellina 3

Volley Modica Nextgen 0

Parziali: 25/16, 25/20, 25/22

Finisce a Gibellina il cammino post season della Volley Modica Nextgen. I ragazzi di Ciccio Italia, infatti, dopo una regular season giocata alla grande e con risultati che vanno oltre alle aspettative, ieri pomeriggio, sono stati battuti in tre set dal Volley Gibellina nella gara secca valida come primo turno dei play off per la promozione in serie B.

Una sconfitta, che non cancella quanto di buono fatto dalla formazione modicana, partita per ottenere una salvezza tranquilla nel massimo campionato regionale, che racconta la crescita esponenziale avuto dal giovanissimo gruppo biancoazzurro.

L'impatto al match non è stato dei migliori per il sestetto della Contea, che ha subito sin dall'inizio la formazione di casa che ha preso subito il largo nel punteggio. Coach Italia ha cercato di arginare gli attacchi trapanesi, ma senza riuscirci, così i biancoazzurri hanno lasciato disco verde ai loro avversari che hanno chiuso il parziale d'apertura a loro favore con un largo 25/16 che racconta quanto successo nel rettangolo di gioco.

Al cambio di campo, la Volley Modica Nextgen sembra un po' meno contratta e la sfida diventa un po' più equilibrata. Dopo una prima fase di lotta punto a punto, però sono i trapanesi a far valere la maggiore esperienza e a piazzare lo strappo definitivo che indirizza anche la seconda frazione a loro favore con il punteggio di 25/20 che vale il 2 – 0 che indirizza il match.

Nel terzo parziale Modica prova a rientrare in partita. I meccanismi del gioco dei ragazzi di Ciccio Italia sono più fluidi e Gibellina deve lottare per chiudere il match. Nelle fasi finali del set, i padroni di casa sono più concreti dei biancoazzurri e alla fine riescono a spuntarla con un risicato 25/22 che vale il successo e il “biglietto” d'accesso al secondo turno degli spareggi promozione.

Il cammino in serie C per la Volley Modica Nextgen, invece, si ferma in terra trapanese e ora i giovani del vivaio modicano possono concentrarsi sui campionati giovanili a partire da oggi, quando a Modica andrà in scena la Final Four del campionato under 19 che assegnerà il titolo regionale della categoria e il pass per la fase nazionale.