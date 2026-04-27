Domenico Pisana ospite a Vittoria per presentare "Odi alle dodici terre"

Il poeta e scrittore modicano Domenico Pisana sarà ospite a Vittoria, il prossimo 29 aprile alle ore 17.30 nella Sala delle Capriate “Gianni Molè” , dell’Associazione APS “Per andare oltre”, che ha organizzato un “Pomeriggio culturale” per la presentazione del suo libro “Odi alle dodici terre. Il vento, a corde, dagli iblei”, Armando Siciliano Editore, illustrato all’interno da opere del grande pittore sciclitano, il Maestro Piero Guccione.

A dare i saluti istituzionali saranno la prof.ssa Franca Campanella, Presidente dell’Associazione, l’on. Francesco Aiello, sindaco di Vittoria, e il prof. Arturo Barbante, assessore alla cultura; a illustrare il volume saranno la poetessa Amalia Iannicelli e l’autore. La serata sarà animata da letture dell’opera a cura di Ambra Denaro, e da intermezzi musicali della pianista Aurora Muriana.

Il prefatore del libro, Pietrangelo Buttafuoco, attuale Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, cosi scrive: “E’ un silenzio, che non sta fermo in petto quello del sentimento, e Domenico Pisana – forgiando il respiro nel ritmo della poesia – tesse un ordito di rara intensità. La poesia, il suo poetare, è verità che s’incammina col manto festoso dell’espressione. E Pisana – intriso di gioia panica, prodigo di pietas verso ciò che perviene allo sguardo – attraverso il canto lirico che scioglie al suo cielo, per se stesso e per chi, nell’ascolto, rammemora, consegna un canzoniere mirabile. Una pietra incastonata, questo è il prezioso canovaccio di Pisana, in un gioiello altrimenti familiare: la terra iblea, là dove divampa la chioma dei carrubi”.

Lamia El Sherif, direttrice del Dipartimento di Italiano presso la Facoltà di Linguistica della Badr University al Cairo in Egitto, afferma che le “Odi alle dodici terre non è semplicemente un libro di poesie; è un’esperienza che coinvolge i sensi, la vista e la mente, portando il lettore in un viaggio unico. Con una voce lirica e appassionata, Domenico Pisana riesce a trasformare luoghi reali in simboli universali, rendendo omaggio a una terra che tocca il cuore di chiunque sia pronto ad ascoltarla”.