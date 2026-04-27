Monopattini, la targa diventa obbligatoria: tre numeri, tre lettere e il simbolo della Repubblica
La prima applicazione fatta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Foggia, stabilimento del poligrafico e Zecca dello Stato dove i contrassegni vengono stampati
Tre numeri, tre lettere e il simbolo della Repubblica italiana, adesivi plastificabili non rimovibili. È la prima targa al primo monopattino elettrico tra venti giorni tutti ne dovranno essere provvisti.
È stato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a farlo a Foggia, stabilimento del poligrafico e Zecca dello Stato dove i contrassegni vengono stampati.