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Monopattini, la targa diventa obbligatoria: tre numeri, tre lettere e il simbolo della Repubblica

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Monopattini, la targa diventa obbligatoria: tre numeri, tre lettere e il simbolo della Repubblica

Monopattini, la targa diventa obbligatoria: tre numeri, tre lettere e il simbolo della Repubblica

Fatti&Notizie

La prima applicazione fatta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Foggia, stabilimento del poligrafico e Zecca dello Stato dove i contrassegni vengono stampati

Tre numeri, tre lettere e il simbolo della Repubblica italiana, adesivi plastificabili non rimovibili. È la prima targa al primo monopattino elettrico tra venti giorni tutti ne dovranno essere provvisti.

È stato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a farlo a Foggia, stabilimento del poligrafico e Zecca dello Stato dove i contrassegni vengono stampati.

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