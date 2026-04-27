Modica, passi carrabili di fatto: sollecito di Alternativa Socialista
Il Comitato Alternativa Socialista Modica torna ad occuparsi dei cosìddetti "passi carrabili di fatto" dopo l'approvazione di una mozione in Consiglio comunale. "A distanza di alcune settimane - afferma una nota - riteniamo utile e opportuno conoscere quale sia lo stato di attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e quali determinazioni siano state nel frattempo assunte dall’Amministrazione. In particolare, appare importante chiarire: se siano stati adottati provvedimenti in merito agli accertamenti già notificati (in particolare le sospensioni); quali criteri siano attualmente utilizzati per l’individuazione dei passi carrabili di fatto; se si
stia predisponendo la modifica al Regolamento comunale in materia da portare al più presto in Consiglio.