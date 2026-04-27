Pedalare con il cuore: alla Start di Modica arriva “Insieme per un sorriso”

Quando lo sport incontra la solidarietà, ogni sforzo diventa un traguardo condiviso. È questo lo spirito che anima “Insieme per un sorriso”, l’evento benefico ospitato dalla palestra Start di Modica, che torna a confermarsi un punto di riferimento non solo per il fitness, ma anche per l’impegno sociale sul territorio.

Il prossimo 9 maggio, le sale della Start si trasformeranno in un motore di speranza. Protagonista della giornata sarà una “Special Class” di Group Cycling, guidata dall’energia e dalla professionalità dei coach Ignazio Pagano e Giuseppe Fatuzzo. L’obiettivo è semplice quanto ambizioso: trasformare il sudore e la fatica sui pedali in un sostegno concreto per i bambini meno fortunati e le loro famiglie.

L’iniziativa nasce in stretta collaborazione con l’associazione “Goccia dopo Goccia”, una realtà che dal 2012 opera instancabilmente al fianco dei più piccoli nei contesti ospedalieri. La solidarietà di questa giornata varcherà i confini cittadini per abbracciare due realtà d’eccellenza:

Il reparto di Pediatria di Modica, per migliorare l’accoglienza e le cure dei piccoli pazienti locali.

L’Ospedale Gaslini di Genova, sostenendo le attività di supporto dedicate alle famiglie che affrontano lunghi periodi di degenza lontano da casa. L’evento, che ha ricevuto il patrocinio gratuito del Comune di Modica, si articola in due sessioni pomeridiane per permettere la massima partecipazione: la prima alle ore 16:00 e la seconda alle ore 17:00. “Un piccolo gesto, come una pedalata in compagnia, può accendere un sorriso dove c’è più bisogno di luce.” Per unirsi alla carovana della solidarietà e prenotare il proprio posto in sella, è necessario contattare la segreteria della Start. I posti sono limitati, ma il cuore della città è atteso numeroso.

Telefono: 0932.771514 – Disponibile contatto via WhatsApp

Partecipare a “Insieme per un sorriso” significa ricordare che, goccia dopo goccia, si può davvero fare la differenza nella vita di un bambino.