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Palermo. Minardo incontra Schifani, obiettivi concreti per dare risposte ai siciliani

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Palermo. Minardo incontra Schifani, obiettivi concreti per dare risposte ai siciliani

Palermo. Minardo incontra Schifani, obiettivi concreti per dare risposte ai siciliani

PoliticaPalermoRagusa

Si è tenuto a Palermo, a Palazzo d’Orléans, il primo incontro tra il Commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, e il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Con il Presidente Schifani abbiamo fatto il punto sull’azione di governo – dice Minardo – e condiviso la necessità di valorizzare al meglio l’ultima fase della legislatura, concentrandoci su obiettivi concreti e immediatamente realizzabili per dare risposte ai cittadini”. “Per questi motivi – aggiunge il Commissario regionale degli Azzurri – abbiamo concordato sull’urgenza di rendere la squadra di governo pienamente operativa senza ulteriori rinvii”.
“L’obiettivo di Forza Italia, e sono certo di tutta la coalizione, è andare avanti insieme forti di una classe dirigente all’altezza delle sfide, per garantire stabilità e credibilità all’azione di governo”, conclude Minardo.

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