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Holding fantasma e prestanome, sequestro da 15 milioni tra Agrigento e Palermo

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Messina, blitz nel quartiere Fucile: sequestrati 12 chili di stupefacenti

Messina, blitz nel quartiere Fucile: sequestrati 12 chili di stupefacenti

CronacaMessina

Operazione antidroga nella zona sud di Messina
Operazione antidroga nella zona sud della città, dove la polizia ha sequestrato circa 12 chili di sostanze stupefacenti nel corso di controlli mirati del territorio. Il ritrovamento è avvenuto nel quartiere Fondo Fucile durante una perquisizione eseguita dagli agenti delle Volanti. Un uomo è stato fermato e condotto in Questura, dove è stato arrestato. L'intervento si inserisce in una più ampia attività di contrasto allo spaccio che, negli ultimi mesi, ha portato a numerosi sequestri rilevanti in diverse aree cittadine

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