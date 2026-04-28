ou
ULTIME NOTIZIE

Marsala: al Comune il velista Filippo Noto, campione europeo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
A Modica Alta conto alla rovescia per "In arte il cacao- culture gastronomiche nel Val di Noto"

A Modica Alta conto alla rovescia per "In arte il cacao- culture gastronomiche nel Val di Noto"

EnogastronomiaRagusaSiracusa

Mancano pochissimi giorni all’inaugurazione di “IN ARTE IL CACAO – Culture gastronomiche nel Val di Noto”, il festival che dal 30 aprile al 3 maggio 2026 trasformerà il cuore barocco di Modica Alta in un laboratorio di bellezza e pensiero contemporaneo. L'iniziativa, nata dalla visione dell'Associazione Mani in Arte e dell’agenzia di comunicazione Condire Digitale, eleva il cacao a filo conduttore di un percorso millenario che celebra il Cioccolato di Modica come l'esito finale e identitario di un viaggio fatto di terra, mani e contaminazioni.
E rispetto al programma già presentato, si aggiunge una grande novità: l’anteprima nazionale di “Ad Sidera: c’era una volta celeste”, il film realizzato in realtà virtuale da Alessia Scarso, che sarà fruibile ai visitatori tramite visori VR 360° all’interno di una sala dedicata a Palazzo San Giovanni. Il film è un viaggio immersivo audiovisivo che - partendo da Modica come punto di riferimento, grazie alla partnership con gli architetti di Kassandra Project - attraversa la storia dell’osservazione del cielo stellato, dalle cosmogonie delle grandi civiltà del passato al presente segnato dal cambiamento climatico, dalla sfida della sostenibilità fino a uno sguardo sul futuro del 2300.
Intanto è previsto per giovedì 30 aprile 2026, a partire dalle ore 16, il grande pomeriggio inaugurale che, dopo i prime talk e le prime masterclass attorno al tema del cacao, culminerà con due degli appuntamenti più attesi di tutto l’evento: la serata di fine dining a partire dalle 19.30 sulla terrazza di Palazzo San Giovanni e l’incontro con la scrittrice Viola Ardone alle 21 sulla scalinata di San Giovanni, in collaborazione con Mondadori Bookstore.
Nei giorni successivi il festival si articolerà con un palinsesto internazionale e diffuso, ospitando masterclass d'eccellenza con partner come Domori, talk con ospiti del calibro di Altromercato, Cacao of Excellence e della Camera di Commercio italo-venezuelana, fino alla giornata conclusiva di domenica 3 maggio in cui si renderà omaggio all'eredità di Franco Ruta con Eugenio Guarducci e Corrado Assenza, quest'ultimo protagonista anche di una Lectio Magistralis, subito dopo l’incontro con lo scrittore Alberto Grandi.
Interessanti momenti di coinvolgimento vedranno come protagonisti anche i ragazzi dell’Istituto alberghiero Principi Grimaldi e dei dolcieri di Modica Alta, in collaborazione con la CNA locale.
Grande spazio anche alla musica, con il concerto di Antonio Modica in programma il 2 maggio alle 21 sulla scalinata di San Giovanni.
Durante tutte le giornate del festival sono state pensate esperienze quotidiane per tutti: i visitatori potranno frequentare lo Spazio Mostra Mercato a Palazzo San Giovanni e vivere l’atmosfera dello Street Food District in via Pizzo, animata da dj set e installazioni artistiche. Le famiglie troveranno inoltre un ampio programma di laboratori artistici e attività per bambini curato dalla Cooperativa L’Arca.
L'ingresso è gratuito per tutti gli eventi principali. Il programma completo e i ticket sono disponibili su inarteilcacao.it.

Potrebbero Interessarti