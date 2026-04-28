A Modica Alta conto alla rovescia per "In arte il cacao- culture gastronomiche nel Val di Noto"

Mancano pochissimi giorni all’inaugurazione di “IN ARTE IL CACAO – Culture gastronomiche nel Val di Noto”, il festival che dal 30 aprile al 3 maggio 2026 trasformerà il cuore barocco di Modica Alta in un laboratorio di bellezza e pensiero contemporaneo. L'iniziativa, nata dalla visione dell'Associazione Mani in Arte e dell’agenzia di comunicazione Condire Digitale, eleva il cacao a filo conduttore di un percorso millenario che celebra il Cioccolato di Modica come l'esito finale e identitario di un viaggio fatto di terra, mani e contaminazioni.

E rispetto al programma già presentato, si aggiunge una grande novità: l’anteprima nazionale di “Ad Sidera: c’era una volta celeste”, il film realizzato in realtà virtuale da Alessia Scarso, che sarà fruibile ai visitatori tramite visori VR 360° all’interno di una sala dedicata a Palazzo San Giovanni. Il film è un viaggio immersivo audiovisivo che - partendo da Modica come punto di riferimento, grazie alla partnership con gli architetti di Kassandra Project - attraversa la storia dell’osservazione del cielo stellato, dalle cosmogonie delle grandi civiltà del passato al presente segnato dal cambiamento climatico, dalla sfida della sostenibilità fino a uno sguardo sul futuro del 2300.

Intanto è previsto per giovedì 30 aprile 2026, a partire dalle ore 16, il grande pomeriggio inaugurale che, dopo i prime talk e le prime masterclass attorno al tema del cacao, culminerà con due degli appuntamenti più attesi di tutto l’evento: la serata di fine dining a partire dalle 19.30 sulla terrazza di Palazzo San Giovanni e l’incontro con la scrittrice Viola Ardone alle 21 sulla scalinata di San Giovanni, in collaborazione con Mondadori Bookstore.

Nei giorni successivi il festival si articolerà con un palinsesto internazionale e diffuso, ospitando masterclass d'eccellenza con partner come Domori, talk con ospiti del calibro di Altromercato, Cacao of Excellence e della Camera di Commercio italo-venezuelana, fino alla giornata conclusiva di domenica 3 maggio in cui si renderà omaggio all'eredità di Franco Ruta con Eugenio Guarducci e Corrado Assenza, quest'ultimo protagonista anche di una Lectio Magistralis, subito dopo l’incontro con lo scrittore Alberto Grandi.

Interessanti momenti di coinvolgimento vedranno come protagonisti anche i ragazzi dell’Istituto alberghiero Principi Grimaldi e dei dolcieri di Modica Alta, in collaborazione con la CNA locale.

Grande spazio anche alla musica, con il concerto di Antonio Modica in programma il 2 maggio alle 21 sulla scalinata di San Giovanni.

Durante tutte le giornate del festival sono state pensate esperienze quotidiane per tutti: i visitatori potranno frequentare lo Spazio Mostra Mercato a Palazzo San Giovanni e vivere l’atmosfera dello Street Food District in via Pizzo, animata da dj set e installazioni artistiche. Le famiglie troveranno inoltre un ampio programma di laboratori artistici e attività per bambini curato dalla Cooperativa L’Arca.

L'ingresso è gratuito per tutti gli eventi principali. Il programma completo e i ticket sono disponibili su inarteilcacao.it.