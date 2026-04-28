La Volley Modica NextGen under 19 è la “Regina” di Sicilia. Ora c'è la fase nazionale

Trionfo della formazione under 19 della Volley Modica NextGen, che lunedì al “PalaRizza” si è laureata con merito campione regionale di categoria, spezzando l'egemonia di Catania che durava dal 2019.

I giovani della “cantera” biancoazzurra, oltre a sedersi sul trono di Sicilia, staccano il pass per la fase nazionale in programma dal 11 al 17 maggio a Parma e Piacenza.

A cadere sotto i colpi dei ragazzi allenati da Ciccio Italia con la collaborazione di Francesca Giucastro, sono state due squadre etnee, a segnare metaforicamente il passaggio del testimone al sestetto della Contea che ha dimostrato di essere squadra ben costruita e disposta al sacrificio.

I biancoazzurri, infatti, hanno vinto i due match senza perdere un set. Nella gara di semifinale, giocata nella tarda mattinata di ieri, la Volley Modica NextGen ha battuto 3 – 0 (25/13, 25/21, 25/18) la Giavì Pedara, staccando il biglietto per la finalissima che ieri pomeriggio, davanti a una discreta cornice di pubblico ha visto di fronte i “Galletti” modicani e l'Universal Warrior Catania.

Anche in questo caso i ragazzi modicani si sono imposti in tre parziali (25/23, 25/13, 28/26) conquistando così il titolo regionale e acquisendo il diritto di rappresentare la Sicilia alla fase nazionale.

La finale è stata un susseguirsi di emozioni. Il primo set ha vissuto di strappi continui, con l'Universal che inizia meglio (0/4), ma con Modica che non demorde e ricuce immediatamente lo strappo (4/4). Nuovo allungo etneo (4/8) e partita che vede i padroni di casa costretti a inseguire. La rimonta biancoazzurra si concretizza nel finale (20/20). Poi i modicani mettono la “freccia” e tagliano il traguardo della prima frazione di gioco con il 25/23 firmato da Paolo Macca.

L'Universal accusa il colpo e non riesce a tenere testa ai loro avversari. Il secondo parziale, infatti, è un monologo del sestetto modicano che scava immediatamente un solco nel punteggio (15/3) che va solo gestito. Alla fine con l'errore in battuta della formazione catanese, i biancoazzurri si portano sul 2 – 0 chiudendo il set con un facile 25/13.

Nel terzo set, la sfida torna in equilibrio. L'Universal si ricompatta e la finale torna a essere una lotta punto a punto come nel parziale d'apertura. Modica prova l'allungo (13/10), ma questa volta il sestetto catanese riesce a rimanere in scia e ritrova la parità (19/19). La Volley Modica NextGen sente il traguardo vicino e cerca il “colpo di reni” definitivo (22/19), ma l'Universal vuole provarci fino alla fine e riesce a recuperare al fotofinish (24/24) e a portare la sfida ai vantaggi. Modica, non ci sta, perchè vuole il titolo e, dopo aver annullato un set point ai loro avversari (24/25) chiude i conti sfruttando l'attacco etneo che finisce sulla rete che vale il 28/26 finale e il titolo di “Regina” di Sicilia.

Subito dopo la fine del match la premiazione delle squadre che hanno partecipato alla Final Four del “PalaRizza”, con la Volley Modica NextGen che, oltre al titolo di campione di Sicilia porta a casa anche il premio come miglior giocatore della finale che è stato assegnato a Paolo Macca.

Poi il via ai festeggiamenti in casa modicana che fanno passare in secondo piano la fatica dei giovani biancoazzurri che nel giro di 24 ore hanno dovuto affrontare i play off di serie C, giocati domenica a Gibellina e ieri dopo essere rientrati in nottata dalla trasferta trapanese, le due sfide per la conquista del titolo regionale. Da oggi, però tutti concentrati perchè domani si parte per la final four del campionato under 17 che si disputerà a Palermo.

“Questa vittoria – commenta a fine match il responsabile del settore giovanile della Volley Modica, Giorgio Scavino – ci rende felicissimi, perchè era una vittoria che aspettavamo da qualche anno. Negli ultimi anni siamo arrivati spesso in finale, ma non siamo riusciti a vincere il titolo regionale, siamo andati anche alla fase nazionale, ma da secondi. Quest'anno, invece, rappresenteremo la Sicilia alla fase nazionale da campioni regionali. Per noi – continua – è un onore, ma anche un onere perchè rappresentare la nostra Isola alla fase nazionale è per noi motivo di orgoglio. Modica è un polo di pallavolo che sta cercando di crescere con tutte le sue forze e tutte le possibilità che possiamo avere. Noi come società ce la stiamo mettendo tutta. Voglio ringraziare la Volley Modica – conclude Giorgio Scavino – che mi ha permesso di allestire questa squadra, ringrazio il nostro coach Ciccio Italia, che è stato un grande condottiero che non ha mai mollato in questi anni. Il successo di oggi, credo sia il coronamento del grande lavoro che lui e il suo staff ha portato avanti proprio in questi anni insieme ai nostri ragazzi che lo hanno sempre seguito in tutto e per tutto”.