ou
ULTIME NOTIZIE

Marsala: al Comune il velista Filippo Noto, campione europeo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Suv investe e uccide un 69enne e si allontana, arrestato il conducente

Suv investe e uccide un 69enne e si allontana, arrestato il conducente

Fatti&Notizie

A Castel d'Aiano sull'Appennino bolognese, indagini dei carabinieri

Alla guida di un suv avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, poi si è allontanato. È successo ieri nel tardo pomeriggio a Castel d'Aiano, sull'Appennino bolognese e i carabinieri hanno rintracciato e arrestato poco dopo per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga un cittadino albanese di 52 anni. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. La segnalazione è arrivata intorno alle 18.30, quando è stato trovato, in via dei Piani, il corpo di Gaetano Martone, 69enne originario di Caserta e residente in zona. Inutile è stato l'intervento del 118.

Potrebbero Interessarti