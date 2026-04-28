Jimmy Kimmel nel mirino di Trump dopo la battuta su Melania "vedova in attesa"

Dapprima la replica della First lady su X: "La retorica odiosa e violenta di Kimmel è pensata per dividere il nostro Paese". Poi, il post del presidente su Truth: "Dovrebbe essere licenziato immediatamente". Il conduttore: "Libertà di parola"

Melania e Donald Trump hanno chiesto alla Abc di "cancellare" Jimmy Kimmel per via di una battuta del comico che giovedì scorso aveva definito la First Lady “una vedova in attesa”. “Va licenziato su due piedi”, ha detto il Presidente degli Stati Uniti sfuggito sabato a un potenziale tentativo di assassinio durante la cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca.

Melania Trump in un lungo post su X ha attaccato duramente il conduttore dello show serale di Abc Jimmy Kimmel, definendolo un "codardo".

La battuta “sulla vedova in attesa” faceva parte di una parodia del discorso che, per tradizione, viene fatto da un comico alla cena di gala e in cui vengono presi di mira, con battute corrosive, i presenti, tra cui il presidente degli Stati Uniti. Ma stavolta, per non urtare Trump, che aveva deciso di partecipare dopo un'assenza di undici anni, il discorso del comico era stato cancellato.

Così Kimmel aveva registrato un "discorso ufficiale", diventato virale sulla rete, in cui ha incluso la first lady, prendendola in giro. "La nostra first lady, Melania, è qui - aveva detto, fingendo di trovarsi al gala - Guardate Melania, così bella, Signora Trump, avete un bagliore come una vedova in attesa".

La moglie del presidente ha reagito con un post pubblicato sul social X. "La retorica violenta e piena d'odio di Kimmel è pensata per dividere il nostro Paese. Il suo monologo sulla mia famiglia non è comicità: le sue parole sono corrosive e approfondiscono la malattia politica che affligge l'America", ha scritto.

La first lady ha inoltre accusato la rete di proprietà Disney di proteggere il conduttore e ha chiesto ad Abc di intervenire e rimuoverlo dalla trasmissione. "Un codardo, Kimmel si nasconde dietro Abc perché sa che la rete continuerà a coprirlo per proteggerlo", ha aggiunto, per poi chiedere pubblicamente l'epurazione del comico.

"Basta così. E' ora che Abc prenda posizione. Quante altre volte la leadership di Abc permetterà a Kimmel di avere comportamenti così gravi a spese della nostra comunità?", ha concluso.

Kimmel è finito più volte nel mirino della base trumpiana Maga per le sue battute molto dure sul tycoon. Il presidente aveva chiesto la sua epurazione l'anno scorso, ottenendo la sospensione del programma dopo che Kimmel aveva attaccato i Maga, accusandoli di aver cercato inutilmente un capro espiatorio democratico a cui addossare la responsabilità della morte dell'attivista cristiano nazionalista Charlie Kirk. Dopo essersi scusato con la vedova Kirk, Kimmel aveva ripreso regolarmente il suo show serale e firmato una apparente tregua con i Maga. Ma la tregua, a questo punto, appare finita.

E stavolta a chiederne il licenziamento è la first lady, già sotto pressione per il dossier Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019. Il post della first lady ha registrato oltre un milione di visualizzazioni, ma non altrettanti commenti positivi. Molti follower hanno ricordato a Melania i post violenti del marito. E qualcuno, in segno di solidarietà con il conduttore, ne ha pubblicato la foto, accompagnata dalla scritta: "chi sostiene la libertà d'espressione sta con Kimmel".

Kimmel, dal canto suo, ha espresso la sua solidarietà a coloro che hanno vissuto la sparatoria alla cena dei corrispondenti, ma ha difeso la sua battuta: "Era ovviamente una battuta sulla loro differenza d'eta'", ha detto prima di aggiungere sarcasticamente: "E sull'espressione di gioia che vediamo sul suo viso ogni volta che sono insieme".

"Non era assolutamente un incitamento all'assassinio, e loro lo sanno", ha concluso. "Da molti anni mi esprimo apertamente contro la violenza armata. Kimmel ha detto di essere dispiaciuto per la coppia presidenziale e per chiunque altro abbia dovuto subire la sparatoria. "Mi dispiace che lei, il presidente e tutti i presenti in quella stanza abbiate dovuto affrontare tutto questo", ha detto Kimmel rivolgendosi a Melania Trump, "Ma come americani, abbiamo diritto alla libertà di parola".