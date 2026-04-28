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Marsala: al Comune il velista Filippo Noto, campione europeo

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Marsala: al Comune il velista Filippo Noto, campione europeo

Marsala: al Comune il velista Filippo Noto, campione europeo

CronacaTrapani

A Palazzo Municipale di Marsala il velista Filippo Noto, neo campione europeo Under 16 nella categoria ILCA 4 (ex Laser). Accompagnato dal papà allenatore Mario, l'atleta marsalese ha conquistato la Medaglia d'Oro nelle acque di Murcia (Spagna), primeggiando tra i migliori giovanissimi europei. Parole d'elogio e apprezzamenti sono stati rivolti a Filippo da parte del vicesindaco Giacomo Tumbarello, evidenziando che “l'ottimo lavoro svolto dai tecnici federali e dalla società Canottieri esaltano le qualità di Filippo Noto, le cui affermazioni incidono positivamente anche sulla crescita della Vela a Marsala”. Gli omaggi dell'Amministrazione comunale e la foto ricordo hanno chiuso il cordiale incontro.

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