Cecima, 22enne trovata morta in un prato: giallo nell’Oltrepò Pavese

La ragazza, residente a Voghera e con problemi di dipendenze, frequentava la frazione Serra del Monte: la scomparsa era stata denunciata giovedì scorso. Si cerca un ragazzo che potrebbe essere stato tra gli ultimi a vederla viva

Le cause e le circostanze della morte restano ancora da chiarire, come il tempo trascorso prima del ritrovamento. L'allarme è stato infatti lanciato nella mattinata di oggi, martedì 28 aprile, quando una persona in transito ha notato il corpo affiorare dall'erba, nel campo sotto al declivio rispetto al livello della strada.

A Cecima, sulla strada verso Serra del Monte, sulle colline dell'Oltrepò Pavese, sono arrivati i carabinieri, con il medico legale e poi il magistrato della Procura di Pavia. Il corpo è stato poi identificato per quello di una ragazza, 22enne residente a Voghera, la cui scomparsa era stata denunciata giovedì. Al momento le generalità non state rese note. Si tratterebbe di una ragazza problematica, pare con problemi di dipendenze.

La morte, dalle prime informazioni, non sarebbe riconducibile a poco tempo prima del ritrovamento, ma invece il corpo sarebbe rimasto in quel prato già da uno o forse anche due giorni. Al momento gli investigatori dell'Arma non escludono alcuna ipotesi, neppure quella dell'omicidio, ma sul corpo non sarebbero stati trovati segni evidenti di morte violenta.

Anche senza però una coltellata o il foro di un proiettile a indicare subito una causa di morte certa alla prima evidenza, potrebbe esserci un trauma, non visibile alla prima ispezione, specie per un decesso che risalirebbe a parecchie ore prima. Da informazioni raccolte sul posto, viene confermato che la ragazza frequentasse la frazione di Serra del Monte (in un'abitazione sarebbe in corso una perquisizione), ma da mercoledì scorso nessuno l'avrebbe più vista.

Indagando sulle ultime giornate della ragazza, i carabinieri stanno cercando una persona, pare un altro ragazzo, che potrebbe essere stato in compagnia della giovane nei giorni precedenti, per capire se può sapere qualcosa o essere in qualche modo coinvolto nella morte. Come non è al momento escluso l'omicidio, non lo è neppure un malore, magari legato all'assunzione di qualche sostanza, che potrà essere chiarita solo all'esito dell'esame tossicologico quando sarà effettuata l'autopsia.