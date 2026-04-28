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Beatrice Venezi, dal “chiamatemi direttore” alla politica: quando il personaggio supera il merito

Beatrice Venezi, dal “chiamatemi direttore” alla politica: quando il personaggio supera il merito

Fatti&Notizie

Il caso Venezi racconta un passaggio preciso: in un ecosistema dominato dai social, la polarizzazione accelera le carriere e le espone, ma non le sostiene nel tempo. Perché la visibilità può costruire un personaggio (anche politico), non garantire il merito
Se non ci fossero stati i social, avrebbe fatto molto meno scalpore. E forse sarebbe stata una storia più trasparente. Non perché meno controversa, ma perché meno esposta a quella dinamica che trasforma ogni posizione - soprattutto quando è netta - in un dispositivo di scontro. Perché è lì che la traiettoria di Beatrice Venezi cambia natura. A un certo punto smette di riguardare la musica e diventa altro: un personaggio, una posizione, una dichiarazione continua.

Dal “chiamatemi direttore d’orchestra, al maschile” sul palco di Sanremo, fino a una costruzione pubblica sempre più riconoscibile, spendibile, divisiva. Ed è proprio questa postura a funzionare mediaticamente. Non perché sia un’anomalia, ma perché è perfetta per il sistema: una figura che rompe un codice atteso diventa immediatamente un simbolo. Non tanto per ciò che fa, ma per ciò che rappresenta nel conflitto. Il risultato è che il merito resta sullo sfondo, mentre il personaggio prende tutto lo spazio. E a quel punto il giudizio non è più tecnico: diventa reazione, appartenenza, posizionamento.

La politica entra lì, inevitabilmente. Perché ha bisogno di figure che condensino messaggi complessi in immagini semplici. E Venezi, in questo senso, ha funzionato: una figura leggibile, utilizzabile, capace di parlare a un immaginario preciso. Ma è anche il punto in cui il meccanismo inizia a presentare il conto. Perché la polarizzazione ti costruisce rapidamente, ti rende visibile, ti rende utile. Ma non è una base sufficiente per reggere nel tempo. A un certo punto serve altro: serve un riconoscimento che non dipenda solo dal dibattito che generi, ma dalla solidità di ciò che fai. E qui il nodo diventa inevitabile. Perché quando il racconto è più forte del merito, ogni passaggio viene amplificato.

Nel caso Venezi, la trasformazione è evidente: da direttrice a personaggio, da percorso artistico a terreno di scontro. E una volta che entri in questa dimensione, uscirne è complicato. Perché il racconto non ti appartiene più del tutto. Senza i social, forse, questa traiettoria sarebbe stata meno esposta, meno carica, meno immediatamente politica. Oggi invece tutto passa da lì. E dentro quel flusso continuo, la linea tra merito, narrazione e uso politico si fa sempre più sottile. Ma resta una differenza che, prima o poi, riemerge: quella tra visibilità e sostanza.

Essere figlia della polarizzazione, in questo senso, ha significato anche questo: occupare rapidamente spazi, riempire caselle, diventare funzionale a un racconto più ampio. La polarizzazione accelera, apre porte, rende utili. Ma non costruisce fondamenta. E però, proprio questa esposizione, ha prodotto anche un effetto opposto. Ha costretto a rimettere al centro la questione del merito. Perché quando tutto diventa visibile, anche ciò che prima restava implicito viene messo alla prova, discusso, verificato. Il sistema - quello professionale, quello culturale, quello che alla fine misura davvero - reagisce anche così: non solo respingendo, ma interrogando. Spostando il discorso dal personaggio al lavoro, dalla posizione occupata alla sua legittimità. È lì che la distanza si misura davvero. Perché la visibilità può sostenere una fase, ma non può sostituire ciò che la rende credibile nel tempo. E quando la seconda non tiene il passo della prima, la frattura smette di essere narrativa e diventa reale. Ma proprio quella frattura, resa evidente dall’esposizione, diventa anche lo spazio in cui il merito torna finalmente a essere la domanda centrale.

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