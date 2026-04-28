Tv, radio e social stabili, Internet verso la ‘saturazione’, intelligenza artificiale e libri: tutti i dati del rapporto Censis

Sette italiani su dieci tra quanti usano i social includono i reel nell'universo dell'informazione. Il 66,4% della popolazione verifica sempre, spesso o a volte la veridicità delle notizie diffuse dai media principali

Un uso dei media cristallizzato. Con la tv che continua a tenere stabilmente il 93,2% dell'utenza, la radio tiene al 78,4% e si va verso la saturazione dell'impiego di Internet. È quello fotografato dal 21/o Rapporto sulla comunicazione del Censis, relativo al 2025, realizzato con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, Mediaset, Rai e Tv2000, e presentato oggi a Roma. C'è un calo della televisione tradizionale, diminuita in un anno di 3,6 punti percentuali (79,5%), compensato dall'ascesa di web tv (al 62,0% con 3,6 punti in più), mobile tv (al 38,6% con 3,7 punti in più). Stabile quella satellitare (47,8%). Per la radio stabili tutti i sistemi di ascolto: l'autoradio ha un'utenza pari al 70,0% (+1,2 punti percentuali), quella tradizionale è salda al 46,8%, quella via smartphone sale al 28,2% (+2,8%) e l'ascolto da internet è al 18,0%.

L'impiego di internet da parte degli italiani è consolidato ma in via di saturazione: sono il 90,4% gli utenti (solo lo 0,3% in più rispetto al 2024). Si evidenzia una sovrapposizione con gli utilizzatori degli smartphone che sono il 90,3% e con i social network che si attestano all'86,2%. In entrambi i casi l'incremento è nel segno della stabilità (circa un punto percentuale in più).

Non migliora, invece, la situazione dei media a stampa, a cominciare dai quotidiani cartacei a pagamento che, seppur stabilizzati nell'ultimo anno (-0,7%), nel 2025 hanno toccato il picco minimo con il 21,0% (-46 punti percentuali dal 2007). Si registra ancora una limatura dei lettori dei mensili (-1,1% rispetto al 2024) che arrivano a 15,8%, mentre i settimanali restano stabili al 18,0%. Stasi anche per gli utenti dei quotidiani online (sono il 29,9%) con un decremento solo dello 0,5%, mentre scendono in maniera significativa i siti web d'informazione, calati del 4,3% (56,7%).

Torna invece positiva la curva dei libri: nel 2025, riprende il trend di crescita dei lettori di libri, con il 42,4% degli italiani che ne ha letto almeno uno cartaceo (+2,3%). I lettori di e-book non si sbloccano rimanendo stabili al 13,8% (+0,4%).

Sette italiani su dieci tra quanti usano i social includono anche i reel nell'universo dell'informazione: il 23,6% li considera intrinsecamente superficiali e per il 21,3% sono distrazioni che solo raramente producono conoscenza autentica, ma per il 18,6% sono più immediati, per il 13,1% più coinvolgenti, per il 9,8% più accessibili e per l'8,2% complementari alle fonti tradizionali. Il 36,3% degli italiani (e il 58,8% degli over 64) che usa almeno un social non sa cosa sia un meme, ma al contrario il 22,6% (e il 31,1% degli under 30) si è imbattuto in uno di essi, che "gli ha fatto scoprire una notizia su temi di attualità, società, politica o cultura".

Oggi le prime tre fonti di informazione più utilizzate sono stabili o in flessione: i Tg con il 43,9% continuano a essere un punto di riferimento (con una diminuzione di 3,8 punti percentuali), Facebook (33,1%) cala di 3,3 punti, mentre i motori di ricerca sono stabili al 23,2%.

In calo sia i siti di informazione (-2,5%) sia le televisioni all news (-2,3%), mentre tengono meglio i social: TikTok con un calo solamente dell'1,9% e Instagram dell'1,2% registrano rispettivamente il 12,5% e il 15,5% dell'utenza. In aumento il Gr Radio (+1,7%). Il 66,4% della popolazione verifica sempre, spesso o a volte la veridicità delle notizie diffuse dai media principali, mentre il 59,5% cerca di evitare di informarsi attraverso i media più diffusi e il 58,0% legge come riportano le notizie per scovare interpretazioni ideologiche. Sei persone su dieci (60,6%) si informa sempre, spesso o a volte su temi di cui i media più diffusi parlano poco o niente, e il 64,6% verifica le notizie dei media indipendenti o delle fonti alternative.

Circa la metà della popolazione (il 49,1%) segue autori su temi specifici perché condividono la stessa visione del mondo, il 52,2% impiega i social per trovare interpretazioni indipendenti, mentre solo il 25,5% paga per avere informazione indipendente. La maggioranza degli italiani (il 61,6%) non si sentirebbe a proprio agio a informarsi con un mezzo interamente generato dall'IA. Allo stesso tempo, c'è una schiera non indifferente di persone che sono favorevoli (38,4%): di queste, il 30,1% si dichiara disposto a farlo a patto che i contenuti siano supervisionati da esseri umani, il 8,3% accetterebbe anche nel caso in cui fossero completamente gestiti dall'IA. I contrari temono il rischio di disinformazione o fake news (34,8%) e danno più valore a prodotti umani (26,8%).

"Il rapporto del Censis racconta ancora una volta il primato della radio. Nessuno annienterà la radio, come per altro era stato incautamente e in modo scorretto annunciato da media concorrenti”, dice Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5: “Noi lo diciamo da sempre e crediamo in quello che facciamo: un vero sistema che abbiamo creato con tre radio (RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia), seguito da 9,5 milioni di italiani ogni giorno. Sempre in diretta. In un'epoca digitale, dove siamo bombardati dai social, la radio tradizionale, che sa adattarsi ai tempi e ai device, vince e convince sempre", aggiunge Suraci. “Milioni e milioni di italiani, in auto, al lavoro, a casa con la nostra radiovisione, seguono i nostri programmi in diretta, che resta da sempre un valore aggiunto per il mezzo radiofonico. Poi ci sono gli eventi dal vivo, che coinvolgono le piazze: il Power Hits Estate di RTL 102.5, che il 31 maggio a Roma illuminerà l'estate musicale fino all'evento di Verona di settembre. Ma anche lo sport, con il Giro d'Italia, che seguiremo tappa dopo tappa, gli Internazionali BNL d'Italia, con una squadra di speaker schierati in diretta, la Notte Rosa di Riccione, che farà ballare migliaia e migliaia di italiani, e tanto altro".