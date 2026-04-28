440 metri di dolcezza, ecco il tiramisù più lungo del mondo: record italiano a Londra

Oltre 100 chef italiani firmano un’impresa da Guinness a partire dagli ingredienti: 19.000 uova, due tonnellate di mascarpone, 400 chili di zucchero e oltre 128.000 savoiardi.

Uno dei dolci simbolo dell’Italia conquista Londra e il Guinness World Record. Più di cento pasticceri italiani hanno realizzato il tiramisù più lungo del mondo, lungo ben 440,58 metri, al termine di una due giorni di lavoro intenso e coordinato.

Al Chelsea Old Town Hall, tra applausi e bandiere, il momento dell’annuncio si è trasformato in una vera celebrazione collettiva. I giudici del Guinness World Records hanno verificato ogni dettaglio: il dolce doveva apparire come un’unica struttura continua, senza interruzioni visibili, con giunzioni perfettamente coperte da crema e biscotti.

I numeri dell’impresa sono impressionanti: 19.000 uova, due tonnellate di mascarpone, 400 chili di zucchero e oltre 128.000 savoiardi. La ricetta è stata validata dal maestro pasticcere Gino Massari, garanzia di autenticità e qualità per un dolce che rappresenta una delle eccellenze italiane più amate nel mondo.