Alcamo, di notte sostituiva i segnali stradali per confondere gli automobilisti: denunciato

I carabinieri di Alcamo lo hanno prima filmato e poi denunciato a piede libero: è accusato del reato di omesso collocamento e rimozione di segnali stradali. L'uomo aveva con sé una scala e l'attrezzatura necessaria

I carabinieri di Alcamo hanno denunciato un uomo per rimozione di segnali stradali. Da giorni i militari erano alla ricerca di chi, durante la notte, smontava e rimontava, invertendoli, i segnali stradali, creando confusione negli automobilisti. Durante un turno notturno l'uomo è stato sorpreso mentre sostituiva un segnale di STOP con altro, precedentemente smontato in un altro incrocio e raffigurante il “dare precedenza”. Aveva con sè una scala e l'attrezzatura necessaria allo smontaggio e rimontaggio della cartellonistica.