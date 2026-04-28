Modica. Il Comune paga bollette milionarie al posto di Iblea Acque, Spadaro (PD): anomalia

Da ottobre 2023, e fino ad oggi, il Comune di Modica continua a pagare bollette milionarie per i consumi di energia elettrica nelle stazioni di sollevamento dei pozzi che alimentano i serbatoi comunali. Ma il pagamento non spetta al Comune bensì ad Iblea Acque che ha la gestione del servizio idrico in tutta la provincia. In pratica, il Comune sta anticipando somme milionarie che dovrebbe pagare Iblea Acque che, però, non ha ancora effettuato la voltura dei contatori elettrici, cosa che sarebbe dovuta avvenire in concomitanza con l’affidamento del servizio alla società pubblica. Perchè il Comune di Modica continua ad anticipare soldi e perché non è stata effettuata la voltura dei contatori come da contratto? Sono domande che il consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro, rivolge, in una interrogazione, alla presidente del Consiglio, Mariacristina Minardo, e alla sindaca, Maria Monisteri. “Dall’aprile 2022 il servizio idrico comunale è stato affidato alla società pubblica Iblea Acque, alla quale compete la gestione dell’intero servizio nella provincia di Ragusa; tra gli obblighi immediati della società vi era la voltura dei contatori elettrici delle stazioni di sollevamento dei pozzi che alimentano i serbatoi comunali da ottobre 2023; a distanza di anni tale voltura non è stata ancora effettuata; il Comune di Modica continua, incomprensibilmente, a farsi carico di costi milionari per un servizio che non gestisce più”.

“Il Comune di Modica – ribadisce Spadaro - già dichiarato in dissesto finanziario, non può permettersi di sostenere spese che non gli competono; mentre si pagano bollette non dovute, si continua a tagliare o ridurre servizi essenziali per i cittadini, come la manutenzione delle strade, la cura del verde pubblico e la sistemazione dei parchi gioco. Questa situazione rappresenta un’evidente anomalia amministrativa e un grave danno per le casse comunali; appare inaccettabile l’inerzia della società Iblea Acque su un adempimento tanto semplice quanto dovuto. Il consigliere Dem chiede di sapere dal sindaco quali azioni siano state intraprese nei confronti di Iblea Acque per tutelare gli interessi economici dell’Ente e della comunità, ponendo fine a un esborso ingiustificato che penalizza direttamente i cittadini”. Spadaro chiede, infine, che la sua interrogazione venga inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.