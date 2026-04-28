Comiso, si rifà il tetto della piscina del sole: lavori al via

Sono stati consegnati i lavori di rifacimento del tetto della Piscina del Sole. “Riconsegneremo alla città una struttura completamente sicura”, dichiara l’assessore Giovanni Assenza

” Il 28 aprile 2026 è una data da ricordare – spiega l’assessore Assenza – perchè a due anni dall’evento funesto che ci ha costretto a chiudere urgentemente la struttura, finalmente I lavori di ripristino sono stati consegnati. Sono degli interventi complessi che necessitano di un totale rifacimento della copertura che sarà realizzata con materiali adeguati e a norma". L’importo complessivo ammonta a quasi un milione di euro.