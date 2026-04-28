Trapani, assolta l'ex senatrice Simona Vicari: era accusata di corruzione

Il giudice di Trapani ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste l'ex senatrice Simona Vicari, accusata dalla Procura di corruzione nell'ambito dell'inchiesta Mare nostrum sui contributi pubblici ai collegamenti navali. Secondo il pm Vicari quando era sottosegretaria ai Trasporti avrebbe pilotato l'emendamento alla finanziaria del 2017 che applicava l'Iva al 5% per i collegamenti cosiddetti a corto raggio, di cui avrebbe beneficiato la compagnia di navigazione Liberty Lines. In cambio l'ex sottosegretaria sarebbe stata ricompensata dall'armatore Ettore Morace con un Rolex del valore di 5 mila euro.

Vicari, che ora è esperta della presidenza della Regione siciliana, ha sempre respinto le accuse sostenendo che quell'orologio era stato un regalo di Natale. (ANSA)