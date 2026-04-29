ou
ULTIME NOTIZIE

Controlli antidroga della Polizia a Catania: tre arresti, sequestrati stupefacenti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Roma, spari al corteo per il 25 aprile: fermato un 21enne della comunità ebraica

Roma, spari al corteo per il 25 aprile: fermato un 21enne della comunità ebraica

Fatti&Notizie

Il giovane è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi

L'accusa è quella di aver sparato con una pistola ad aria compressa e aver colpito due persone che sabato scorso a Roma partecipavano al corteo per il 25 aprile nei pressi del parco Schuster.

La polizia ha fermato un ragazzo di 21 anni, Eitan B. che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, e molto attivo politicamente. Il giovane è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi.

Potrebbero Interessarti