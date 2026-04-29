Roma, spari al corteo per il 25 aprile: fermato un 21enne della comunità ebraica

Il giovane è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi

L'accusa è quella di aver sparato con una pistola ad aria compressa e aver colpito due persone che sabato scorso a Roma partecipavano al corteo per il 25 aprile nei pressi del parco Schuster.

La polizia ha fermato un ragazzo di 21 anni, Eitan B. che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, e molto attivo politicamente. Il giovane è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi.