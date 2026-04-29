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Controlli antidroga della Polizia a Catania: tre arresti, sequestrati stupefacenti

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Blitz dei Carabinieri, sgominata "baby gang" a Gioia Tauro

Blitz dei Carabinieri, sgominata "baby gang" a Gioia Tauro

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Violenze e atti persecutori nei confronti di persone vulnerabili e animali, arrestati cinque giovanissimi. "Se gli dai una coltellata questo video diventa virale" si dicevano in una delle intercettazioni disposte dalla procura di Palmi

“Se gli dai una coltellata questo video diventa virale”. È una delle frasi choc emerse nel corso delle indagini che, dalle prime luci dell’alba, hanno portato i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro a eseguire un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni.

Per tre di loro il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Emanuele Crescenti, ha disposto gli arresti domiciliari, per altri due l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione, sviluppata dai militari della Stazione Carabinieri di Melicucco, scaturisce da un’indagine su gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Tra le ipotesi di reato, associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori, violazione di domicilio, detenzione e fabbricazione di armi e uccisione di animali.

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