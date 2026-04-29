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Controlli antidroga della Polizia a Catania: tre arresti, sequestrati stupefacenti

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Napoli, a scuola con pistola a salve: denunciato un 16enne

Napoli, a scuola con pistola a salve: denunciato un 16enne

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È accaduto in un istituto del quartiere di San Giovanni a Teduccio

Aveva con sé una pistola e l'aveva portata a scuola, il 16enne denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Gli agenti di polizia sono intervenuti su segnalazione di un minore armato in una scuola del quartiere San Giovanni a Teduccio. Il giovane è stato fermato, l'arma è risultata una pistola a salve priva del tappo rosso. Dopo la denuncia, il minore è stato riaffidato ai genitori.

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