Napoli, a scuola con pistola a salve: denunciato un 16enne

È accaduto in un istituto del quartiere di San Giovanni a Teduccio

Aveva con sé una pistola e l'aveva portata a scuola, il 16enne denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Gli agenti di polizia sono intervenuti su segnalazione di un minore armato in una scuola del quartiere San Giovanni a Teduccio. Il giovane è stato fermato, l'arma è risultata una pistola a salve priva del tappo rosso. Dopo la denuncia, il minore è stato riaffidato ai genitori.