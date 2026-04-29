Diplomazia in rosa: Melania e Camilla "in tinta" alla Casa Bianca

Per la cena di Stato per Re Carlo III, la First Lady e la Regina hanno scelto tonalità coordinate di rosa: stile e simbolismo si intrecciano in un messaggio visivo di unità tra Stati Uniti e Regno Unito

Anche un abito può servire per inviare un messaggio come sapeva bene la Regina Elisabetta. E quello inviato dalla regina Camilla e dalla First Lady alla cena di Stato per Carlo III allude all'“unità” tra i due popoli. Due sfumature diverse di rosa: una scelta non casuale e in linea con i look sfoggiati nelle ore precedenti, tonalità neutre per suggerire una prima sintonia visiva. La scelta del “pink” per la sera amplifica quel messaggio: calore, vicinanza, una narrazione condivisa tra due Paesi legati da una lunga storia comune.

Dal blush più tenue al fucsia vibrante, la palette racconta due identità stilistiche distinte che trovano equilibrio nello stesso frame. Da un lato il glamour couture americano, dall’altro l’eleganza heritage britannica. Così Melania Trump ha scelto un abito haute couture Christian Dior in seta rosa tenue, senza spalline, abbinato a guanti in suede avorio e pumps coordinate. La regina Camilla ha invece optato per un elegante abito da sera rosa intenso firmato Fiona Clare, impreziosito da una collana in ametista e diamanti appartenente ai gioielli di famiglia, con un legame storico che risale alla regina Vittoria.