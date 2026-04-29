Gli eventi live come nuova frontiera del divertimento e del tempo libero

Gli eventi raggiungono la loro massima espressione nella dimensione live, che si tratti di proiezioni cinematografiche, concerti, rappresentazioni teatrali o manifestazioni sportive.

Seguire lo svolgimento di un evento tramite un mezzo di comunicazione interposto non è affatto una novità. Molti eventi canori o sportivi vengono trasmessi in televisione da anni. Si pensi, ad esempio, al Festival di Sanremo, che si tiene ogni anno presso il Teatro Ariston : la sua capienza limitata non potrebbe mai ospitare i milioni di persone che lo seguono in TV. Un discorso analogo vale per gli eventi sportivi, dove persino gli stadi più grandi non riescono a contenere i milioni di spettatori che ricorrono alla televisione per vivere l'evento in tempo reale.

Con la diffusione di Internet, molte manifestazioni in diretta, inizialmente disponibili in televisione, sono diventate accessibili anche online, spesso in modalità streaming. Tra queste, si annoverano anche giochi come il casino live .

In sostanza, il casinò live si ispira ai suoi omologhi tradizionali, riproponendone i giochi, ma adattati al contesto virtuale. Tuttavia, grazie all'uso della realtà aumentata, la fusione tra realtà e virtualità è stata ulteriormente accentuata. Questo è reso possibile dall'impiego di avatar che rappresentano persone reali, le quali interagiscono a loro volta da remoto. Di conseguenza, non solo gli altri giocatori, ma anche i croupier, sono rappresentati da avatar, e la loro presenza contribuisce a intensificare la percezione di realtà dell'evento.

I giochi disponibili nei casinò live

Come detto in precedenza i casinò live tendono a riprodurre fedelmente l'ambientazione di quelli tradizionali ma anche i giochi in essi contenuti.

I casinò live offrono una vasta gamma di giochi che replicano l'esperienza autentica dei casinò tradizionali.

Tra i giochi da tavolo più popolari e diffusi, disponibili in modalità live, si annoverano:

Roulette Live: la regina dei giochi da casinò, trasmessa in diretta con un vero tavolo e un croupier che lancia la pallina. Spesso sono disponibili diverse varianti: europea, francese, americana e versioni innovative, come la Lightning Roulette che aggiunge moltiplicatori casuali.

Blackjack Live: un classico intramontabile, giocato contro il banco con carte distribuite da un croupier reale. Molte piattaforme offrono varianti con puntate laterali side bets, o tavoli con capienze illimitate: Infinite Blackjack .

Baccarat Live: popolare in particolare tra i giocatori asiatici, è disponibile in diverse forme, inclusi lo Speed Baccarat o il Baccarat Squeeze .

Poker Live: sebbene il poker "tradizionale" tra giocatori sia gestito altrimenti, i casinò live offrono varianti di poker giocate contro il banco, come il Casino Hold'em, il Three Card Poker o il Caribbean Stud Poker.

Oltre ai giochi da tavolo classici, i casinò live hanno introdotto negli anni una categoria di giochi innovativi che hanno riscosso grande successo: i Game Show. Questi si ispirano spesso a programmi televisivi o a semplici giochi di fortuna, offrendo un'esperienza più dinamica e intrattenitiva:

Dream Catcher e simili (Wheel of Fortune): giochi basati su una grande ruota della fortuna, dove i giocatori scommettono sul numero su cui si fermerà la ruota.

Monopoly Live: una combinazione di ruota della fortuna e un bonus game ispirato al celebre gioco da tavolo.

Deal or No Deal Live: basato sull'omonimo show televisivo, è un gioco di strategia e fortuna dove si deve scegliere la valigetta giusta.

Per concludere, l'offerta è arricchita dalla presenza di giochi di dadi come il Craps Live o il Sic Bo, a riprova della volontà di replicare fedelmente l'intera proposta di intrattenimento tipica di un casinò tradizionale.