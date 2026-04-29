Avola: ordigno contro negozio, due misure cautelari

La Polizia di Stato è impegnata ad Avola nell'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di due soggetti gravemente indiziati dei reati di danneggiamento aggravato ed estorsione, commessi mediante l'utilizzo di un ordigno esplosivo ai danni di un esercizio commerciale. I fatti risalgono allo scorso 1° febbraio, quando un'esplosione aveva colpito l'attività, provocando ingenti danni e suscitando forte preoccupazione tra i residenti e gli operatori economici della zona. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'azione sarebbe stata finalizzata a esercitare una pressione intimidatoria nei confronti del titolare dell'esercizio, nell'ambito di una richiesta estorsiva.