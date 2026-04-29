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Controlli antidroga della Polizia a Catania: tre arresti, sequestrati stupefacenti

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Catania, la Polizia ha ricordato l'agente Antonino Copia morto in servizio a Mestre

Catania, la Polizia ha ricordato l'agente Antonino Copia morto in servizio a Mestre

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha ricordato, martedì mattina, nel giorno del 17° anniversario della morte, l’Agente della Polizia di Stato Antonino Copia, morto in servizio il 28 aprile 2009 a Mestre. Dopo la deposizione di una corona d’alloro sulla tomba del poliziotto, che riposa nel cimitero di Catania, è stata celebrata dal Cappellano della Polizia di Stato, padre Salvatore Interlando, una messa in ricordo del giovane poliziotto, alla presenza dei familiari e dei poliziotti della Questura e delle specialità di Catania. L’agente Copia, autista della Volante 10 della Questura di Venezia, si stava dirigendo insieme ad un collega a Mestre, in ausilio ad un secondo equipaggio che aveva richiesto rinforzi.
Poco dopo avere superato il Ponte della Libertà, che collega Venezia alla terraferma, con ogni probabilità a causa dell’asfalto bagnato, la Volante a bordo della quale si trovava insieme al collega è uscita di strada, schiantandosi contro un albero. Nell’impatto l’agente Antonino Copia morì sul colpo, mentre il capo pattuglia, un ispettore capo, rimase gravemente ferito.

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