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Regione, la DC presenta un disegno di legge sull'agriturismo

Regione, la DC presenta un disegno di legge sull'agriturismo

PoliticaPalermoRagusa

Valorizzare la multifunzionalità dell’impresa agricola, tutelare le peculiarità dei territori e semplificare la burocrazia per gli imprenditori del settore. Sono questi i pilastri del nuovo disegno di legge denominato “Disciplina dell’attività agrituristiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo”, presentato dal gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana all’Assemblea Regionale Siciliana, con l’Onorevole Ignazio Abbate come primo firmatario. “Con questa proposta legislativa vogliamo dare una risposta organica e moderna a un settore vitale per l’economia siciliana,” dichiara l’On. Abbate. “L’obiettivo è sostenere i nostri agricoltori non solo come produttori, ma come veri e propri custodi del territorio e promotori della cultura rurale siciliana”. La norma mira a favorire la diversificazione dei redditi agricoli e a sostenere il mantenimento delle attività imprenditoriali nelle aree rurali e montane".

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