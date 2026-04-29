Regione, la DC presenta un disegno di legge sull'agriturismo

Valorizzare la multifunzionalità dell’impresa agricola, tutelare le peculiarità dei territori e semplificare la burocrazia per gli imprenditori del settore. Sono questi i pilastri del nuovo disegno di legge denominato “Disciplina dell’attività agrituristiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo”, presentato dal gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana all’Assemblea Regionale Siciliana, con l’Onorevole Ignazio Abbate come primo firmatario. “Con questa proposta legislativa vogliamo dare una risposta organica e moderna a un settore vitale per l’economia siciliana,” dichiara l’On. Abbate. “L’obiettivo è sostenere i nostri agricoltori non solo come produttori, ma come veri e propri custodi del territorio e promotori della cultura rurale siciliana”. La norma mira a favorire la diversificazione dei redditi agricoli e a sostenere il mantenimento delle attività imprenditoriali nelle aree rurali e montane".