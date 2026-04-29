Controlli antidroga della Polizia a Catania: tre arresti, sequestrati stupefacenti

Nell’ambito delle incessanti attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materia di stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato, in due differenti operazioni, un 24enne, un 26enne e un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a sentenza di condanna definitiva. L’attività è stata svolta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania.

Nel primo caso, i poliziotti, transitando in via della Concordia hanno fermato il 24enne che viaggiava a bordo di un monopattino.

Insospettiti dall’atteggiamento che il giovane ha assunto nel corso dell’identificazione, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione che ha consentito di rinvenire all’interno del suo zaino numerose dosi di sostanze stupefacenti. Nello specifico, 72 involucri di MDMA, pericolosa amfetamina in polvere, per un peso complessivo di circa 22 grammi, 42 incarti contenenti cocaina pari a 14 grammi, e 18 confezioni di ketamina, diffusa droga sintetica, del peso pari a 24 grammi.

Al termine delle attività, il giovane è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel secondo caso, gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato e controllato due giovani, di 26 e 27 anni, a bordo della loro autovettura in viale Mario Rapisardi.

A seguito di perquisizione i due sono stati trovati in possesso di circa 200 grammi di marijuana, suddivisa in 36 dosi, oltre a 60 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività criminosa.

Al termine delle operazioni di rito, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria, i due sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.