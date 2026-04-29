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Ispica, finanziati i restauri della tela della Sacra Famiglia e della statua di Sant'Antonio Abate

Ispica, finanziati i restauri della tela della Sacra Famiglia e della statua di Sant'Antonio Abate

CulturaRagusa

"Continua l'azione concreta per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico del nostro territorio. Grazie a due nuovi decreti dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ispica riceverà importanti risorse per il recupero di due opere di straordinario valore devozionale e storico". Con queste parole l'onorevole Ignazio Abbate annuncia lo stanziamento di fondi destinati alla Chiesa del Carmine e alla Chiesa di Sant'Antonio Abate. Nello specifico, i provvedimenti firmati dal Servizio 7 del Dipartimento dei Beni Culturali prevedono 12.500,00 euro per il restauro conservativo della scultura lignea policroma e dorata di Sant'Antonio Abate, custodita nell'omonima chiesa di Ispica e 20.000,00 euro per il restauro del dipinto su tela raffigurante la "Sacra Famiglia con anime purganti", situato presso la Chiesa del Carmine. "Questi interventi — spiega l'onorevole Abbate — ammontano a un totale di 32.500,00 euro e rappresentano una risposta tempestiva alle segnalazioni della Soprintendenza di Ragusa, che ha evidenziato l'urgenza di preservare questi beni dall'usura del tempo. Ci tengo a ringraziare per la costante presenza sul territorio l’amico Pierenzo Muraglie e tutti i consiglieri comunali che continuano ad interessarsi per la salvaguardia dei beni culturali della città di Ispica. E naturalmente il soprintendente ai BB CC di Ragusa, l’architetto De Marco e il dirigente Dott. Mario La Rocca". L'iter burocratico prevede ora che la Soprintendenza per i Beni Culturali di Ragusa curi l'appalto dei lavori, che dovranno essere realizzati secondo le tempistiche stabilite dai rispettivi cronoprogrammi annuali.

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