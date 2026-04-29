Governo regionale, Schifani nomina tre nuovi assessori e completa la sua giunta

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato tre nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d'Orléans. Rientra in giunta Nuccia Albano (Dc), medico legale, perito e consulente di Tribunali e Procure della Sicilia, che torna a occupare il posto all'assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Entrano Elisa Ingala (Mpa), commercialista, già assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo, che guiderà l'assessorato della Funzione pubblica e delle autonomie locali, e Marcello Caruso (Fi), già assessore comunale e provinciale a Palermo, presidente della municipalizzata Amia e amministratore unico della Sas, nuovo assessore alla Salute.

Con queste designazioni vengono coperti i due assessorati che dal 10 novembre scorso erano rimasti ad interim nelle mani dello stesso Schifani, mentre Caruso subentra a Daniela Faraoni.

"Si ripristina la giunta al completo - dice il presidente Schifani - condizione per proseguire con ancora maggiore efficacia, in quest'ultima parte della legislatura, l'azione amministrativa e dare piena attuazione agli impegni assunti con i siciliani". Il governatore ha rivolto un ringraziamento a Daniela Faraoni "per il lavoro svolto in questo anno con impegno e competenza alla guida dell'assessorato della Salute". I neo assessori giureranno all'Ars nella prossima seduta utile.

“Era fondamentale mantenere l’impegno di completare la giunta senza modificare le deleghe e garantire al presidente Schifani una squadra pienamente operativa, che il presidente, con determinazione, ha voluto chiudere nel più breve tempo possibile. Obiettivo raggiunto. Auguro buon lavoro ai nuovi assessori e, in particolare, a Marcello Caruso, che saprà rappresentare pienamente tutta Forza Italia e affrontare con serietà le sfide dell’importante delega che gli è stata affidata, con una priorità assoluta: una sanità efficace, efficiente e davvero al servizio dei siciliani” così il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo. (ANSA)

“La montagna Schifani anche stavolta ha partorito il suo topolino. I giochi di potere che hanno tenuto sotto scacco i siciliani per mesi interi sono arrivati al capolinea con un epilogo degno di questo governo incapace di rompere il suo immondo patto elettorale. È finita la farsa della finta estromissione della DC dopo lo scandalo Cuffaro. La DC formalmente torna in giunta anche se nei fatti non era mai uscita. L'ennesima presa in giro dei siciliani è cosa fatta". Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca. "Adesso che sono terminate le trattative che hanno paralizzato l'Ars in questi mesi - continua De Luca - la maggioranza troverá quella compattezza mai avuta o proseguirá nelle sue infinite liti? Purtroppo moltissimi conoscono già la risposta a questa domanda così come la conosciamo noi, il governo Schifani e la sua sgangherata maggioranza continueranno a tenere in ostaggio la Sicilia sino al prossimo turno elettorale quando finalmente i siciliani li spazzeranno via" - conclude il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’ARS.